عاجل- عطل مفاجئ يضرب ماسنجر فيسبوك

جدة - نرمين السيد - واشتكى عدد من مستخدمى فيسبوك لأقل من دقيقة، عن مشكلة فى استخدام تطبيق المراسلة الشهيرة "ماسنجر" بعدم القدرة على إرسال أو استقبال الرسائل.

وأوضحت إحصاءات موقع "Downdetector" المتخصص فى رصد أعطال شبكات التواصل الاجتماعى، ظهور عطل فى تطبيق ماسنجر فيسبوك بدأ فى الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، مع ورود شكاوى من المستخدمين من عدة دول حول تعطل التطبيق.