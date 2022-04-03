جدة - نرمين السيد - ميزة جديدة من جوجل ومن المتوقع أن تدعم الميزة الجديدة "التى يقدمها محرك البحث"، المستخدمين فى إتصال اثنان من شركات الإتصالات فى شريحة eSIM واحدة ليتمكن الأشخاص من إستخدام اثنان من بطاقات SIM فى هاتف واحد. وقالت التسريبات إن الميزة الجديدة سوف تقدم لأول مرة فى نظام تشغيل Android 13.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تسريبات: جوجل تطرح ميزة جديدة لـ Android 13 قريبًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.