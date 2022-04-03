عاجل- عطل مفاجئ يضرب ماسنجر فيس بوك

جدة - نرمين السيد - ضرب عطل مفاجئ تطبيق التواصل الاجتماعى الأشهر فى العالم ماسنجر Facebook Messenger الخاص بمنصة فيسبوك خلال الدقائق الماضية.



جدة - نرمين السيد - ضرب عطل مفاجئ تطبيق التواصل الاجتماعى الأشهر فى العالم ماسنجر Facebook Messenger الخاص بمنصة فيسبوك خلال الدقائق الماضية. وقد أبلغ مستخدمو فيسبوك، عن مشكلة فى استخدام تطبيق المراسلة الشهيرة ماسنجر بعدم القدرة على إرسال او استقبال الرسائل على الخدمة.

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