دراسة صينية: تناول الأطعمة المصنعة ليلا يسبب أضرارا لمرضى السكر

جدة - نرمين السيد - فقد وجد العلماء أن تناول كميات أقل من الأطعمة المصنعة والمعالجة ليلا قد يساعد مرضى السكر على العيش لفترة أطول، وفق النتائج المتوصل إليها ونشرت فى عدد إبريل من دورية "Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism" الطبية، هذا، وتشمل الأغذية المصنعة، الأطعمة التى يتم تعليبها، أو تجميدها، أو تعبئتها، أو تغيير تركيبتها الغذائية بواسطة الحفظ أو التحضير بطرق صناعية.

وفى الدراسة الحالية، قام العلماء بتحليل بيانات نحو 4,642 شخصًا مصابًا بداء السكر مدرجين فى "المسح الوطنى لفحص الصحة والتغذية" لتحديد مخاطر وفاتهم من أمراض القلب، ووجدوا أن الأشخاص المصابين بالسكر الذين تناولوا البطاطس أو الخضار النشوية فى الصباح، والحبوب الكاملة فى فترة ما بعد الظهر، والخضروات الداكنة مثل الخضر والبروكلى والحليب فى المساء كانوا أقل عرضة للوفاة بأمراض القلب.

كما ارتبطت عادات النظام الغذائى الصحى بتحسين فرص البقاء على قيد الحياة على المدى الطويل لدى مرضى السكر، حيث أن أولئك الذين تناولوا الكثير من اللحوم المصنعة فى المساء كانوا أكثر عرضة للوفاة من أمراض القلب.

واقترح الفريق البحثى أن أوقات الوجبات يجب أن تتماشى مع الساعة البيولوجية - وهى عملية داخلية طبيعية تنظم دورة النوم والإستيقاظ وتتكرر كل 24 ساعة، كما يمكن تحسين النتائج الصحية لمرضى السكر إذا تم تناول أطعمة معينة فى أوقات مختلفة من اليوم.