تطبيق «let»..مشروع تخرج بجامعة الأهرام الكندية يساعد الطلبة فى إنجاز المهام

جدة - نرمين السيد - وشرحت أريج فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج" فكرة مشروع التخرج، وأوضحت أنها تدور حول تطبيق يستهدف طلبة الجامعات لمساعدتهم فى إنجاز مهام العمل "التاسك" المخصص لهم من خلال الخبرات المتبادلة.

وجمعت فكرة مشروع التخرج بين 11 فردا، لتقديمها، تحت عنوان يحمل اسم "Let" المأخوذ من "learn، earn، teach" أى التعليم والكسب والتدريس.

وأشارت أريج إلى أن الفكرة جاءت بسبب عدم توفير فرص عمل للطلبة بعد التخرج، وتوفير وقت فراغ طويل، لذا يمكن الاستفادة منه عن طريق تبادل الخبرات مع مختلف الأشخاص والمجالات.

ويحتاج الطلبة للاستفادة من تطبيق "Let" الدخول عليه أولا ثم إدخال الإيميل والرقم السرى الخاص بالطالب، ثم طلب "التاسك" وبعدها يتم الإجابة عليه أو تقديم المساعدة فى تنفيذه، مقابل نقاط يتم الاستفادة منها عن طريق الحصول على خصومات أو التمتع بقسيمة شرائية.

ويساعد التطبيق مستخدميه فى تبادل الخبرات فى مختلف المجالات، موضحة: "لو هناك شخص من إعلام معاه تاسك فى مجال التجارة يبدأ طلبة تجارة بتقديم المساعدة فى الإجابة عليه وإيضاح طريقة الحل".

ولم يقتصر دور "let" على ذلك، بل يساعد حديثى التخرج فى ملء السيرة الذاتية بالخبرات الحقيقة التى يتمتع بها الشخص.