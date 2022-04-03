علماء أكسفورد يشيدون باكتشاف أول علاج للخرف لإغاثة 900 ألف بريطانى

جدة - نرمين السيد - وقال العلماء - وفقًا لصحيفة (ميل أونلاين) البريطانية - إنه العلاج المحتمل من المرجح أن ينجح حيث فشلت العلاجات الأخرى لأنه يعالج التغيرات فى الدماغ التى تم تجاهلها سابقًا، منوهًا بأنه تم تحديد مادة كيميائية "سامة للأعصاب" تؤدى إلى المراحل الأولى من الحالة "التنكسية" التى تؤدى إلى ظهور مرض الخرف، وقد طوروا علاجًا يمكنه تحييدها.

وأضافوا أن شركة نيورو - بايو، وهى شركة تكنولوجيا حيوية تابعة لجامعة أكسفورد، سوف تعلن بعد غد الثلاثاء عن نتائج التجارب الأولية للعلاج على الفئران مما يدل على فعاليتها.

من جهتها، قالت سوزان جرينفيلد أحد العلماء الذين قاموا بهذا البحث، إن النتائج ستنذر بتحول جذرى فى العلاج، موضحة أن ما يقرب من 70 ألف بريطانى يموتوا بسبب المرض كل عام، لافتة إلى أن الأطباء غير متأكدين من أسباب هذه المرض، ولا يوجد حاليًا علاج فعال لإبطاء تقدمه.