قصة أول مائدة إفطار فى التاريخ (فيديو)

جدة - نرمين السيد - مع ظهور جائحة كورونا فى العامين الماضيين انقطعت عادة مائدة الرحمن، ولكنها عادت هذا العام مع قرارات الحكومة بتخفيف الإجراءات وضوابط التعامل مع فيروس كورونا، وسمحت بعودة موائد الرحمن التى دائما تنتشر فى جميع أنحاء الجمهورية لإطعام الآلاف من المواطنين على مدار الشهر ممن منعتهم ظروفهم من التواجد فى المنازل وقت الإفطار أو الفقراء والمساكين.





وعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذى يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "قصة أول مائدة إفطار" أو أول مائدة الرحمن فى التاريخ، حيث يتهافت الأشخاص الراغبون فى أخذ ثواب إفطار صائم على عمل موائد الرحمن لكن يغفل الكثير منا تاريخها ومتى بدأت. اختلف المؤرخون حول بداية موائد الرحمن، فمنهم من يرجعها إلى عهد نبى الله محمد عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يرجعها إلى عصر أحمد بن طولون، وأخرون نسبوها إلى عهد المعز لدين الله الفاطمى. انتشرت روايات أخرى عن بدء فكرة وجود موائد الرحمن فى عصر هارون الرشيد، لكن حقيقة ظهور موائد الرحمن كانت منذ عهد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وامتدت على مر العصور حتى أصبحت موائد الرحمن من أهم المظاهر التى تشهدها مصر فى شهر رمضان المبارك لتعكس الكرم والجود والترابط الاجتماعى بين المصريين.

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