100 عينة عشوائية يوميا لفحص ماء زمزم خلال رمضان بالمسجد الحرام

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الأحد، أن ذلك يجرى عبر مختبر خاص يقع فى سطح المسجد الحرام مجهز بأعلى المعاییر العالمية المتبعة فى تحليل مياه الشرب، كما تعمل كوادر مؤهلة على إجراء الاختبارات اللازمة ورفع النتائج لإدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام أولاً بأول.
وأوضحت الوكالة أن موظفى المختبر يعملون على سحب عينات يومية من جميع مصادر مياه زمزم بالمسجد الحرام (مشربيات - نقاط تعبئة حارة وباردة - خزانات اساتنليس ستيل - حافظات - حافظات محمولة - خزانات تبريد ماء زمزم - عبوات - بئر زمزم)؛ للتأكد من سلامتها وخلوها من أى ميكروبات وتقديمها لقاصدى بيت الله الحرام بأفضل جودة ووفق أعلى المعايير الصحية العالمية.
وأضافت أنه يتم بعد ذلك تحليل العينات ميكروبولجياً بتعقيم كبينة السلامة "المكان المخصص للتحليل" بالأشعة فوق البنفسجية وتحضير البيئة المخصصة للكشف عن البكتيريا ومزجها بماء زمزم وإدخالها فى المكان المخصص للحضانة على درجة حرارة 37 درجة مئوية لمدة تتراوح بين 24 ساعة إلى 48 ساعة وملاحظة نمو البكتيريا ،إن وجدت، إضافة إلى التحليل الكيميائى الذى يجرى خلاله الكشف عن نسبة الأملاح فى المياه والأس الهيدروجينى (PH) ونسبة الكلور والعناصر الكيميائية الأخرى خلال (4) ساعات فقط.
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