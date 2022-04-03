بسبب أمانته.. انقلاب فى حياة شاب ليبيرى فقير

جدة - نرمين السيد - وكان إيمانويل توقف عن الدراسة منذ المرحلة الابتدائية بسبب حاجته للمال، لذا اتجه إلى سوق العمل لأجل كسب المال.

وفى العام الماضى قرر أن يعمل كسائق دراجة نارية لنقل الركاب بالأجرة، لأجل كسب لقمة العيش، حتى وجد مبلغا يصل إلى 50 ألف دولار أمريكى فى كيس بلاستيكى على جانب الطريق.

وبالرغم من حاجته للمال ولكنه لم يقرر الاستيلاء على هذا المبلغ الذى كان من الممكن تغيير حياته، ولكنه أعطاها لعمته لتحافظ عليها.

وعندما طلب المالك الشرعى المساعدة فى العثور على النقود عبر الإذاعة الوطنية، أعادها إيمانويل، وذلك وفقا لما جاء فى "بى بى سى".

ومن أجل أمانته سلمه الرئيس الليبيرى، جورج ويا، مبلغ 10 آلاف دولار، كما قدم له مالك وسائل إعلام محلية نقوداً، تم جمع بعضها من المشاهدين والمستمعين. أما صاحب المال الذى تم العثور عليه فقد تبرع له ببضائع قيمتها 1500 دولار.

علاوة على ذلك قررت إحدى الكليات فى الولايات المتحدة تقديم منحة دراسية كاملة له بمجرد إكمال تعليمه الثانوى، وفق ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى".

ويعد أمامه الآن حوالى 6 سنوات فى المدرسة الثانوية، وسيبلغ من العمر 25 عاماً عندما يتخرج، لكنه لا يمتعض من فارق السن مع زملائه ويصفهم بأنهم "ودودون".

وبالنظر إلى المستقبل، يريد تولو دراسة المحاسبة فى الجامعة "لإعداد نفسى للمساعدة فى توجيه استخدام أموال البلد"، كما يُنظر إلى حكمته وأمانته كمثال يحتذى به فى بلد تنتشر فيه مزاعم الفساد، وحيث غالباً ما يُتهم المسؤولون بسرقة موارد الدولة.