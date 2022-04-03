سامسونج تطرح هاتفا شبابيا جديدا بسعر مناسب

جدة - نرمين السيد - Galaxy M33 5G

ويحمل هاتف سامسونج الجديد اسم "Galaxy M33 5G"، الذى طُرح لفئة الشباب لمميزاته المناسبة، حيث يأتى بشاشة من نوع IPS LCD، وبقياس 6.6 بوصة، وبدقة 1080 × 2408 بيكسل، بالإضافة إلى أنها محمية بواسطة طبقة حماية من زجاج Gorilla Glass 5.

مواصفات هاتف Galaxy M33 5G

ويزود الهاتف بكاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها تأتى بدقة 50 ميجابيكسل وبفتحة عدسة f / 1.8، متصلة بعدسة واسعة الزاوية بدقة 5 ميجابيكسل وبفتحة عدسة f / 2.2، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل ومستشعر لبيانات العمق 2 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا للتصوير السيلفى بدقة 8 ميجابيكسل وبفتحة عدسة f / 2.2.

ويتوفر بالهاتف بطارية كبيرة تبلغ قوتها 6000 ميللى أمبير فى الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 وات، بالإضافة إلى اقترانه بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت غير قابلة للتوسعة.

وطُرح الهاتف فى الأسواق باللون الأخضر والأزرق، بسعر 256 دولار (أى ما يعادل 4600 جنيه مصري)، على أن تبدأ المبيعات الرسمية للهاتف فى 8 أبريل الجارى.