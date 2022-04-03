اغتنم ساعات الليل.. نصائح لمذاكرة أفضل فى شهر رمضان

جدة - نرمين السيد - حل شهر رمضان المبارك متزامناً مع استمرار الدراسة بالفصل الدراسى الثانى للعام 2021/ 2022، وفى نهاية الشهر تبدأ امتحانات المتخلفين عن امتحانات الفصل الدراسى الأول ببعض المحافظات، ثم امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل والشهادة الإعدادية اعتباراً من 7 مايو المقبل، ومن بعدها امتحانات الثانوية العامة فى 11 يونيو، أى أن الطلاب سيواصلون المذاكرة مع أداء فريضة الصيام وغيرها من العبادات، فى ظل موجات الطقس الحار التى تشهدها مصر فى الفترة الحالية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، استمرار الدراسة فى المدارس خلال شهر رمضان الجارى، وفقاً للخريطة الزمنية المعتمدة من المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والتى تستمر حتى نهاية شهر أبريل الجارى، وناشدت الطلاب بعدم الانسياق وراء ما يُثار على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تعطيل الدراسة خلال الشهر المبارك، كما وجهت المدارس بتطبيق قواعد الغياب والحضور واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الطلاب الذين يتجاوزون مدة الغياب المحددة قانوناً.

نصائح لمذاكرة أفضل

ولأجل تحصيل أفضل، يقدم "دوت الخليج" مجموعة من النصائح لجميع الطلاب فى مختلف السنوات الدراسية، تساعدهم على المذاكرة بشكل جيد خلال شهر رمضان، وفقاً لما ذكره الدكتور عاصم حجازى، أستاذ علم النفس التربوى المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة.

وفى البداية وجه حجازى الطلاب بتنظيم الوقت واستغلال الأوقات التى يكون المخ فيها بكامل طاقته فى المذاكرة، مشيراً إلى أن ساعات الليل اعتباراً من بعد الإفطار بنحو ساعتين أو ثلاث وحتى السادسة صباحاً، وقت مثالياً للمذاكرة.

وأضاف لمبتدا، أنه على الطلاب توزيع فترات المذاكرة على ساعات الليل والفصل بين كل فترة وأخرى بركعات من التراويح: "ممكن للطالب استغلال التراويح للفصل بين موضوعات المذاكرة، فالتدريب الموزع أكثر فائدة من التدريب المركز".

كما وجه بعدم المذاكرة فى فترة بعد العصر، أو بعد الإفطار مباشرة، فقبل العصر يكون المخ فى أقل درجات تركيزه وهذه الفترة يمكن استغلالها فى أى نشاط بدنى وليس ذهنى كممارسة الرياضة أو أى هواية أخرى، أما فترة ما بعد الإفطار يتوجه الدم فى الجسم ناحية المعدة لهضم الطعام، وبالتالى لا يكون المخ فى كامل نشاطه: "بعد ساعتين تلاتة الجسم بينشط تانى والمخ يقدر يستخدم قدراته العقلية كالانتباه والإدارك والتذكر بشكل جيد".

أما فترة ما بين الظهر والعصر، فيمكن للطالب استغلالها كفترة راحة.

نصائح المذاكرة فى شهر رمضان

وأكد حجازى أن شهر رمضان فرصة جيدة للتحصيل الجيد، لأن ارتفاع الجانب الروحانى فى هذا الشهر ينعكس على أداء العقل ويجعله يعمل بتركيز أكبر.

وعن الأطعمة والمشروبات التى تساعد على تركيز أفضل، قال حجازى، إنه على الطلاب الإكثار من تناول السوائل وخاصة المياه التى تنشط الدورة الدموية وتساعد الدم فى الوصول إلى المخ، هذا بالإضافة إلى تناول الفواكه والخضروات

ويمكن تلخيص نصائح المذاكرة فى شهر رمضان كالتالى:

- نظم وقتك

- استغل ساعات الليل من بعد الإفطار وحتى السادسة صباحاً فى المذاكرة

- وزع مذاكرتك على فترات تفصلها ركعات التراويح

- استغل فترة بعد الظهيرة فى الراحة

- بعد العصر لا تبذل مجهوداً ذهنياً، بإمكانك القيام بأى نشاط بدنى آخر

- أكثر من تناول السوائل وخاصة المياه

- تناول الخضروات والفاكهة بكثرة