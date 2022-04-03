بمزايا جديدة.. سامسونج تطرح إصدار جديد من Galaxy Watch5

جدة - نرمين السيد - ساعات Galaxy Watch5 وسيكون الإصدار الجديد من الساعات الذكية بحجم 40 مم، ونموذج EB-BR900ABY يأتى بقدرة بطارية 276 mAh. كما أنه من المقرر أن تدعم سامسونج الجيل القادم من الساعات الذكية بميزة مستشعر الحرارة.

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