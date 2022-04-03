محمد فراج وبسنت شوقى يرويان تجربتهما فى السقوط المظلى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وكشف محمد فراج، تفاصيل تجربة أول سقوط مظلى له بصحبة زوجته الفنانة بسنت شوقى، قائلا إنه لم يتوقع رؤية هذا المنظر الخلاب والمشاهد المثيرة، ناصحاً الجميع الإقدام على هذه التجربة.

وأكد أنه شاهد 3 دول من الأعلى خلاف مصر "أنا شوفت السعودية وفلسطين والأردن وطبعاً مصر..طبعاً طابا من الأعلى جميلة جداً".

من ناحيتها، علقت الفنانة بسنت شوقى، قائلة: "أنا قفزت قبل كدا فى أمريكا لكن مفيش أى وجه مقارنة تماماً هنا فى مصر الوضع مختلف تماماً وجميل جداً طابا من الأعلى جميلة جداً".