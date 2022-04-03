جدة - نرمين السيد - وكشف محمد فراج، تفاصيل تجربة أول سقوط مظلى له بصحبة زوجته الفنانة بسنت شوقى، قائلا إنه لم يتوقع رؤية هذا المنظر الخلاب والمشاهد المثيرة، ناصحاً الجميع الإقدام على هذه التجربة.
وأكد أنه شاهد 3 دول من الأعلى خلاف مصر "أنا شوفت السعودية وفلسطين والأردن وطبعاً مصر..طبعاً طابا من الأعلى جميلة جداً".
من ناحيتها، علقت الفنانة بسنت شوقى، قائلة: "أنا قفزت قبل كدا فى أمريكا لكن مفيش أى وجه مقارنة تماماً هنا فى مصر الوضع مختلف تماماً وجميل جداً طابا من الأعلى جميلة جداً".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد فراج وبسنت شوقى يرويان تجربتهما فى السقوط المظلى (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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