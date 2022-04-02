موعد أذان المغرب فى أول أيام رمضان 2022

جدة - نرمين السيد - وينشر "دوت الخليج" موعد أذان صلاة المغرب اليوم السبت 1 رمضان الموافق 2 أبريل 2022، والتى جاءت كالتالى: موعد أذان صلاة المغرب فى القاهرة صلاة المغرب 6:14 م موعد أذان صلاة المغرب فى الإسكندرية صلاة المغرب 6:19 م موعد أذان صلاة المغرب فى الإسماعيلية صلاة المغرب 6:11 م موعد أذان صلاة المغرب شرم الشيخ صلاة المغرب 6:02 م موعد أذان صلاة المغرب فى أسوان صلاة المغرب 6:07 م

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