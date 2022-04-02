بالمعدول مع شنودة فيكتور.. ويعيد علينا رمضاننا بخير

جدة - نرمين السيد - وقال "وحوى يا وحوى أيوحا" كلمات مش هتسمعها غير فى مصر مع حلول شهر رمضان، ناس تقول إنها من أصل فرعونى، وناس تقول إنها من أصل قبطى، لكن سواء كانت من أصل فرعونى ولا قبطى ولا إسلامى، المهم إنها من أصل مصرى، ورمضان فى مصر ليه طعم تانى.

وأضاف: "كل عام وأنتم بخير، وصوما مقبولا من كل المصريين وعندما أقول كل المصريين فأنا أعنى كل المصريين المسلم والمسيحى، لأن صوم رمضان هذا العام يتزامن مع الصوم الكبير للمسيحيين".

وتابع: "الصيام هو علاقة بين الإنسان وربه، وقبل عامين مر علينا رمضان أثناء أزمة كورونا وكنا نمكث فى منازلنا وكان هناك تقارب وترابط بين الجميع، وفى هذا العام يأتى رمضان والعالم يعانى من أثار الأزمة الروسية الأوكرانية من ارتفاع للأسعار".

وأكمل: "كما تعاملت الدولة المصرية مع أزمة كورونا بسياسات حكيمة ورشيدة ومرت بسلام، تحاول الدولة فى حدود الإمكانيات المتاحة، والأساس فى الموضوع هو نحن، تراحمنا وأحساسنا ببعض وعدم الاستغلال من جانب البعض وللأسف ليسوا بقلة، لكن بالوعى والتماسك مع دولتنا نستطيع عبور هذه الأزمة".