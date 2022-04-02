السحور الأنسب لمواجهة الحر فى رمضان (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ومع ارتفاع درجات الحرارة يعانى الصائمون من شدة العطش، لذا توجب أن يراعى الصائم بعض العناصر فى وجبة السحور حتى يقى نفسه الشعور بالعطش. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة طقس الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك. وتوقعت الهيئة، أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب البلاد، ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة 36 درجة وتزيد، بينما يكون الطقس مائل الحرارة على السواحل الشمالية بارد ليلا على جميع الأنحاء.

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