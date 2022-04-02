شاومى تكشف عن هاتفها الأحدث المخصص للألعاب الإلكترونية

جدة - نرمين السيد - وبحسب "البيان" تبلغ أبعاد الهاتف (0163.9/76.5/9.5) ملم، وزنه 220 جراما، وقد حصل على هيكل مقاوم للماء والغبار والصدمات.

وجاءت شاشته من بين أفضل شاشات الهواتف من حيث الأداء، من نوع OLED بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 144 هيرتزا، ومعدل سطوعها 395 شمعة/م، وتعمل مع تقنيات +HDR10.

ويضمن الأداء الممتاز له نظام "أندرويد-12" مع واجهات تشغيل Joy UI 13، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 المتطور، وذواكر وصول عشوائى 8 و12 جيجابايت، وذواكر داخلية 256 و512 جيجابايت.

أما الكاميرا الأسية لـ Black Shark 5 Pro فجاءت ثلاثية العدسة بدقة (108+13+5) ميجابيكسل، والكاميرا الأمامية أتت بدقة 16 ميجابيكسل.

ويتميرز هاتف Xiaomi بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، بطارية بسعة 4650 ميلى أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 120 واطا.