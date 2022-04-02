ماذا يعنى تصفيد الشياطين فى رمضان؟.. أمين الفتوى بالإفتاء يجيب

جدة - نرمين السيد - وأضاف عثمان، فى مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم السبت، أن تصفيد الشياطين فى رمضان يعنى تسلسلها فلا توسوس إلى العبد، فالمؤمن يزداد طاعة والعاصى الذى يريد التوبة يجد التوبة مهيئة له هذه الأيام.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن تصفيد الشياطين كرامة لهذه الأيام، مؤكدا أن مرتكب الذنب فى رمضان هو من كان قلبه معلق بحب الذنب من لا يريد أن لا يتغير.