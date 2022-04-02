أشياء لا تبطل الصيام (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويتناول الإنفوجراف التالى أشياء لا تبطل الصيام:- وعن دعاء الإفطار، وكان النبى صلى الله عليه وسلم يقول أيضًا: "اللهم إنّى أسألُكَ برحمتِكَ التى وسِعَتْ كلَّ شىء أن تغفِرَ لى"، رواه ابن ماجه من دعاء عبد الله بن عمرو بن العاص، وحسّنه ابن حجر فى تخريج الأذكار، كما كان عليه الصلاة والسلام يقول: "اللهمَّ لكَ صمتُ، وعلى رِزْقِكَ أفطرتُ"، رواه أبو داود مرسلًا.

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