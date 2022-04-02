«تناولت 19 قطعة دجاج فى دقيقة».. بريطانية تدخل موسوعة جينيس (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وخلال 60 ثانية أكلت الفتاة التى تدعى "شاتكوفر" 19 قطعة دجاج "ناجتس" والتى وصلت إلى 352 جرامًا من لحم الدجاج.

وحطمت "شاتكوفر"، الرقم القياسى السابق الذى سجلته عارضة الأزياء "نيلا زيسر" فى عام 2020، حيث أكلت ما يصل إلى 298 جرامًا من قطع الدجاج فى نفس المدة الزمنية.

قالت موسوعة جينيس: "على الرغم من أنها تمكنت فقط من تناول 19، تاركة حاملة الرقم القياسى محبطة بشأن أدائها، إلا أنها ما زالت تتفوق على نتيجة نيللا السابقة بـ 54 جرامًا".

وتابعت: "موهبة Shutkever فى الأكل لا تقتصر على قطع الدجاج فقط، فهى تمتلك 27 رقمًا قياسيًا فى موسوعة جينيس مرتبطة بالأكل".