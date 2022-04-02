دار الإفتاء: الصوم وسيلة للتحلى بالإخلاص

جدة - نرمين السيد - وأضافت، عبر صفحتها بفيسبوك، أنه لا يمنع الصائم عن الفِطْر إلا مراقبة الله تعالى عليه، ولا يحثه على الصوم إلا رضاء الله، والنَّفْسُ إذا تعايشت مع هذه الرؤية صارت متحلية بالإخلاص، ويشير إلى هذا المعنى الحديث القدسي: «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي، وَأَنَا أَجْزِى بِهِ».

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