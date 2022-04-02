تويتر تشوق المتابعين للتحديث الجديد بتغريدة غامضة

جدة - نرمين السيد - نشرت شركة تويتر تغريدة على حسابها الرسمي، الجمعة، قائلة إنها تعمل على إضافة زر يتيح للمشاركين إمكانية تعديل تغريداتهم، وهو ما أثار موجة واسعة من الجدل، فى يوم كذبة أبريل، حول هذا الأمر الذى طال انتظاره.





وفى بيان قالت تويتر ردا على سؤال عما إذا كانت التغريدة مزحة "لا يمكننا التأكيد أو النفي، لكننا ربما نصدر بيانا فى وقت لاحق". ورحب بعض المعلقين بالتغريدة. واعتبرها البعض الآخر مضحكة. لكن آخرين لم يروها كذلك.

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