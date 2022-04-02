طالب ماجستير يبيع الكنافة فى المنوفية : «الشغل مش عيب» (صور)

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى حديثه لـ "دوت الخليج"، أنه تخرج من كلية التجارة بجامعة السادات كما أنه منتظر مناقشة الماجستير، مشيرًا إلى أنه تعلم صناعة الكنافة اليدوى على يد والده حتى احترفها وأصبح أشهر بائع فى محافظة المنوفية يقبل عليه المواطنون لشراء الكنافة البلدى خصوصًا بعد أدائهم صلاة التراويح.

ووجه محمد نصيحة للشباب بالسعى وراء الرزق دون كسوف حتى لو كنت حاصلًا على مؤهل عالٍ قائلا:"الشغل مش عيب"، وأوضح أنه يعمل حاليا فى شركة استيراد وتصدير وبعد الانتهاء من عمله يقوم بمساعدة والده فى صناعة الكنافة.





وأضاف أنه يبدأ فى تجهيز مكانه قبل بدء شهر رمضان ووضع الأنوار فهى بهجة يشعر بها الأهالى بقدوم الشهر الكريم.