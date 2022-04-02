- 1/3
- 2/3
- 3/3
جدة - نرمين السيد - وأضاف فى حديثه لـ "دوت الخليج"، أنه تخرج من كلية التجارة بجامعة السادات كما أنه منتظر مناقشة الماجستير، مشيرًا إلى أنه تعلم صناعة الكنافة اليدوى على يد والده حتى احترفها وأصبح أشهر بائع فى محافظة المنوفية يقبل عليه المواطنون لشراء الكنافة البلدى خصوصًا بعد أدائهم صلاة التراويح.
ووجه محمد نصيحة للشباب بالسعى وراء الرزق دون كسوف حتى لو كنت حاصلًا على مؤهل عالٍ قائلا:"الشغل مش عيب"، وأوضح أنه يعمل حاليا فى شركة استيراد وتصدير وبعد الانتهاء من عمله يقوم بمساعدة والده فى صناعة الكنافة.
وأضاف أنه يبدأ فى تجهيز مكانه قبل بدء شهر رمضان ووضع الأنوار فهى بهجة يشعر بها الأهالى بقدوم الشهر الكريم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طالب ماجستير يبيع الكنافة فى المنوفية : «الشغل مش عيب» (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.