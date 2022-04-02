وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يمكن للمركبة، الموصوفة بأنها تقاطع بين دراجة نارية وطائرة بدون طيار وطائرة إقلاع عمودية، السفر بسرعة 60 ميلاً فى الساعة لمدة تصل إلى 40 دقيقة.
تبدو XTurismo وكأنها طائرة بدون طيار مكبرة، باستثناء مقعدها المصمم على طراز الدراجة النارية المصمم لحمل راكب واحد.
دفع مدير فريق البيسبول Shinjo مركبته إلى الملعب على طول الأرض، وأقلع وحلّق عالياً فوق الملعب قبل أن يهبط بعد حوالى دقيقة، ثم رفع خوذته ورمى سترته الحمراء على الأرض.
ورغم كل هذا العرض إلا أن فريقه خسر 4-0 أمام Saitama Seibu Lions، مما جعلهم لا يزالون يبحثون عن أول فوز لهذا الموسم، وهو ما أثار حفيظة المشجعين وكتب أحد مستخدمى تويتر بعد مباراة الثلاثاء، الخسارة 4-0: "إذا كنت لا تقضى الوقت فى التفكير فى كيفية الفوز بألعاب البيسبول بدلاً من الاستعداد للأداء المبهرج، كنت ستنجز".
ويعد Shinjo لاعب بيسبول محترف سابق، وقد سجل اسمه رسميًا لدى سلطات البيسبول باسم Big Boss، والذى قضى فترات فى دورى البيسبول الرئيسى، تم تعيينه مديرًا للمقاتلين قبل الموسم الجديد على الرغم من عدم وجود خبرة تدريبية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دراجة نارية طائرة يمكنها السفر بسرعة 60 ميلا فى الساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.