دراجة نارية طائرة يمكنها السفر بسرعة 60 ميلا فى الساعة

جدة - نرمين السيد - دخل مدير فريق بيسبول يابانى الملعب على مركبة هجينة تعمل بالدراجة النارية بدون طيار بقيمة 500 ألف جنيه إسترلينى، حيث طار Tsuyoshi Shinjo، المدير الجديد لـ Hokkaido Nippon Ham Fighters إلى Hokkaidō فى اليابان على متن مركبة XTurismo الجديدة.





وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يمكن للمركبة، الموصوفة بأنها تقاطع بين دراجة نارية وطائرة بدون طيار وطائرة إقلاع عمودية، السفر بسرعة 60 ميلاً فى الساعة لمدة تصل إلى 40 دقيقة.

تبدو XTurismo وكأنها طائرة بدون طيار مكبرة، باستثناء مقعدها المصمم على طراز الدراجة النارية المصمم لحمل راكب واحد.

دفع مدير فريق البيسبول Shinjo مركبته إلى الملعب على طول الأرض، وأقلع وحلّق عالياً فوق الملعب قبل أن يهبط بعد حوالى دقيقة، ثم رفع خوذته ورمى سترته الحمراء على الأرض.

ورغم كل هذا العرض إلا أن فريقه خسر 4-0 أمام Saitama Seibu Lions، مما جعلهم لا يزالون يبحثون عن أول فوز لهذا الموسم، وهو ما أثار حفيظة المشجعين وكتب أحد مستخدمى تويتر بعد مباراة الثلاثاء، الخسارة 4-0: "إذا كنت لا تقضى الوقت فى التفكير فى كيفية الفوز بألعاب البيسبول بدلاً من الاستعداد للأداء المبهرج، كنت ستنجز".

ويعد Shinjo لاعب بيسبول محترف سابق، وقد سجل اسمه رسميًا لدى سلطات البيسبول باسم Big Boss، والذى قضى فترات فى دورى البيسبول الرئيسى، تم تعيينه مديرًا للمقاتلين قبل الموسم الجديد على الرغم من عدم وجود خبرة تدريبية.