كاسبرسكى: زيادة الهجمات الإلكترونية على الشركات الروسية فى فبراير ومارس

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة "كاسبرسكى لاب" المتخصصة فى أمن الحواسيب أن أعداد الهجمات الإلكترونية على الهيئات الحكومية والشركات ووسائل الإعلام الروسية، ومددها، ارتفعت ارتفاعًا كبيرًا فى فبراير ومارس 2022 ووصلت إلى الذروة فى 25 فبراير.





وذكرت الشركة فى بيان، نقلته وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية، اليوم الجمعة، إن عدد الهجمات الإلكترونية آخذ فى الزيادة فى روسيا فى مارس، وقد سجلت الشركة زيادة بنسبة 54% فى الهجمات منذ بداية هذا الشهر مقارنة بشهر فبراير.

وكانت الذروة فى 25 فبراير وزاد عدد الهجمات بثمانى مرات تقريبًا اعتبارًا من مارس 2021، وأشارت الشركة إلى أن مدة الهجمات ارتفعت أيضًا فى الشهرين الماضيين؛ "ففى فبراير 2022، استمرت الهجمات فى المتوسط ​​سبع ساعات تقريبًا، واستمر أطول هجوم لأكثر من 90 ساعة.

وفى مارس، كان متوسط ​​مدة الهجمات أكثر من يوم واحد "29.5 ساعة"، وسجل أطول هجوم 145 ساعة، أى ما يزيد قليلاً عن ستة أيام".

وعلى سبيل المقارنة، قال الخبراء إن الحوادث التى سُجِلَت فى فبراير ومارس 2021 فى المتوسط ​​لم تتجاوز 12 دقيقة، وأن أطول هجوم لم يستمر أكثر من 1.5 ساعة.

وأضاف البيان: "الأهداف التقليدية للهجمات هى هيئات سلطة الدولة والمؤسسات المالية والمؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام".

وفى مارس 2022، كانت المؤسسات المالية، ولا سيما البنوك، هى الأشد تضررًا؛ فقد زادت حصتها من الحجم الإجمالى للهجمات بمقدار ثلاثة أضعاف، لتصل إلى 35%".