دعاء رمضان.. ردده كثيرا مع أول يوم فى الشهر المبارك

جدة - نرمين السيد - دعاء رمضان مستجاب بإذن الله ـ سبحانه ـ لذا يحرص الجميع أن يتضرع إلى الخالق فى هذا الشهر الكريم، وهو القائل "وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِى وَلْيُؤْمِنُوا بِى لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ".





دعاء استقبال رمضان

اللهم أهل رمضان علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام وقراءة القرآن، واكتبنا فيه من عبادك المقبولين، ولا تجعلنا فيه من عبادك المحرومين الخاسرين، اللهم وفقنا فيه لقيام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا، ولقيام رمضان وصيامه إيمانًا واحتسابًا.

دعاء رمضان

اللهم أعنا على صيام شهر رمضان وقيامه بتوفيقك يا هادى المضلين، وقربنى إليك برحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام، اللهم حبب إلى الإحسان، وكرّه إلى الفسوق والعصيان، وحرم على السخط والنيران بعونك يا غياث المستغيثين.

اللهم اجعل صيامى فى رمضان صيام الصائمين وقيامى فيه قيام القائمين، ونبهنى فيه على نومة الغافلين، وهب لى فيه اليسر والعافية إنك على كل شيء قدير، وقربنى فيه إلى مرضاتك وجنبنى فيه من سخطك ونقماتك، ووفقنى فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين.

دعاء رمضان 2022

اللهم اغفر لنا وتقبل دعاءنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجمع على الهدى أمرنا، وأصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا.

اللهم سلمنا لرمضان، وسلمه لنا، وتسلمه منا متقبلاً، اللهم اجعله شهر عز للإسلام والمسلمين، واجعله شهرًا للنصر والتمجيد فى كل مكان يا رب العالمين.

اللهم إنى أسألك فيه الجنة، وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لى خيرًا، اللهم اغفر لى فيه ذنوبى وافتَح لى أبواب رحمتك.

دعاء رمضان 2022

اللهم إنى أسألك فيه من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجلِه وآجلِه، ما علمتُ منه وما لم أعلم.

اللهم اهدنى فى رمضان لصالح الأعمال، واقض لى فيه الحوائج والآمال يا من لا يحتاج إلى التفسير والسؤال، يا عالمًا بما فى صدور العالمين صل على محمد وآله الطاهرين.