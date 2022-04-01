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جدة - نرمين السيد - وأظهرت التصاميم، التى عرضت على مدار 3 أيام، الإمكانيات والمهارات والحس الجمالى فى التصميم بعالم الموضة، جمعت بين جمالية الأزياء وأناقتها، مع الحفاظ على البيئة، وهى رسالة للمجتمع والمصممين بحتمية التفكير فى الإنسانية بالتوازى مع الاهتمام بالموضة.
واستخدم الطلاب فى التصميمات، أقمشة قطنية مستدامة، المعروفة بأنها صديقة للبيئة، رغم كون الأزياء المستدامة، هى الأغلى ثمنا، من تلك المنتجة بالطرق التقليدية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أقمشة صديقة للبيئة فى أسبوع دبى للموضة 2022 (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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