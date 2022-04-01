أقمشة صديقة للبيئة فى أسبوع دبى للموضة 2022 (صور) 

جدة - نرمين السيد - وأظهرت التصاميم، التى عرضت على مدار 3 أيام، الإمكانيات والمهارات والحس الجمالى فى التصميم بعالم الموضة، جمعت بين جمالية الأزياء وأناقتها، مع الحفاظ على البيئة، وهى رسالة للمجتمع والمصممين بحتمية التفكير فى الإنسانية بالتوازى مع الاهتمام بالموضة.

واستخدم الطلاب فى التصميمات، أقمشة قطنية مستدامة، المعروفة بأنها صديقة للبيئة، رغم كون الأزياء المستدامة، هى الأغلى ثمنا، من تلك المنتجة بالطرق التقليدية.