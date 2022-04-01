بسبب الغلاء.. أسرة من 4 أفراد تعيش داخل سيارة بأستراليا (صور) 

جدة - نرمين السيد - وكشفت تقارير إخبارية اليوم الجمعة، أن الأسرة لم تجد مكانا آمنا وسط أزمة الإيجارات المتصاعدة فى بعض الولايات الأسترالية هناك، وهو ما دفعهم للعيش داخل السيارة.

وقالت الوالدة إبسويتش شيكيرا، إنها تقدمت بطلب لاستئجار أكثر من 300 عقار منذ انتهاء عقد إيجارها فى يوليو من العام الماضى، ولكنها كانت تقابل بالرفض فى كل مرة.

صعوبة الأمر دفع إبسويتش شيكيرا، إلى البحث عن حل سريع بالعيش داخل سيارتها مع أبنائها، واستخدامهم منازل الأصدقاء للاستحمام.

وأوضحت شيكيرا، بأنها تنفق مئات الدولارات على الوقود كل أسبوع للحفاظ على برودة السيارة مع مكيف الهواء طوال الليل.