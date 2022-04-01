شركة يابانية تسدل الستار على أشهر روبوت فى العالم

جدة - نرمين السيد - قررت شركة هوندا اليابانية الرائدة إنهاء خدمة روبوتها الشهير آسيمو، بعد أكثر من 20 عامًا على إطلاقه وإبهاره للعالم بحركاته المرنة التى تشبه حركات البشر لدرجة كبيرة، لتنتهى بذلك حقبة امتدت لعقدين من الزمان أدهش خلالها الروبوت الذكى ملايين البشر حول العالم.





وأجرى آسيمو فى 20 مارس الماضى عرضه الأخير قبل إنهاء خدمته، حيث أدى حركات مرنة وذكية أمام الحضور الذين كان من بينهم أشخاصًا أحبوا الروبوت الظريف منذ صغرهم، فـ"آسيمو" كان بمثابة رمزًا لريادة اليابان فى مجال صناعة الروبوت، إلا أن هوندا توقفت عن تحديثه منذ 2011، لتنهى حقبة خالدة لا تنسى، وتبدأ بالتركيز على تطوير روبوتات متقدمة من أنواع جديدة.

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