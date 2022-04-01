تعرف على عدد ساعات الصيام فى رمضان وأطول الأيام صياما (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال رضوان، إنه وفقا لمعهد الفلك، فإن أطول أيام الصيام سيكون يوم الأحد 1 مايو 2022. كما عرض رضوان، تحليلا بيانيا آخر لعدد ساعات الصيام فى رمضان فى الكثبر من دول العالم، إذ جاءت الأطول صياما أيسلندا بأكثر من 19 ساعة ثم فنلندا والسويد وبولندا.

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