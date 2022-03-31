القمر الوردى وشهب القيثارة وكسوف للشمس أبرز الظواهر الفلكية فى أبريل

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد - اليوم الخميس - إن أولى تلك الظواهر تبدأ غدا وهى ظهور القمر الجديد (محاق رمضان) والذى يشرق مع الشمس ويغرب معها فى ذلك اليوم حيث يكون وجه القمر المضيء ناحية الشمس ووجه المظلم ناحية الأرض لذلك لن يكون القمر مرئيا فى السماء طوال الليل فى ذلك اليوم.

وأضاف أن هذا اليوم هو أفضل وقت فى الشهر لمراقبة الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية ونجوم الكوكبات البعيدة، وعليه يكون أول ظهور لهلال رمضان يوم بعد غد السبت.

وأشار إلى اقتران كوكبى المريخ وزحل يوم 5 أبريل منذ شروقهما فى الساعة الثالثة والثلث فجرا فى هذا اليوم إلى أن يختفيا فى زخم الشفق الصباحى من جراء شروق الشمس، موضحا أنه يمكن ملاحظة تجاور هذين الكوكبين فى الفترة من 3 إلى 7 أبريل فجرا فى هذا الموعد أيضا.

ولفت إلى أنه يوم 9 أبريل سيقترن القمر مع النجم بولوكس (بيتا برج الجوزاء/ التوأم) حيث نراهما متجاوران فى السماء عند دخول الليل وحتى غروبهما فى الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل.

وأضاف أنه يوم 10 أبريل سيقترن القمر مع الحشد النجمى خلية النحل فى برج السرطان، حيث نراهما متجاورين فى السماء عند دخول الليل وحتى غروبهما فى الساعة الثانية فجرا من اليوم التالى، موضحا أن رؤية هذا المشهد يحتاج إلى نظارة معظمة أو تلسكوب صغير حيث أن الحشد النجمى خلية النحل لا يرى بالعين المجردة.

وأكد اكتمال القمر (بدر رمضان) يوم 16 أبريل حيث يكتمل قرص القمر تماما ويبلغ لمعانه 100 %، ويعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية بأسماء عديدة تدل على وقت الربيع، وأشهرها (القمر الوردى) حيث تبدأ أزهار الربيع فى الظهور فى مثل هذا الوقت من العام.

وأوضح أنه يومى 23-22 أبريل ذروة زخة شهب القيثارة حيث تحدث هذه الظاهرة سنويا فى الفترة ما بين 16 إلى 25 أبريل وترى هذه الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة Lyra (القيثارة) وتنتج شهب القيثارة من مخلفات مذنب C/1861 G1 Thatcher الذى تم اكتشافه عام 1861.

وأضاف أن عدد الشهب فيها يصل إلى حوالى 20 شهابا فى الساعة ويمكن رؤيتها بالعين المجردة بشرط ظلمة السماء وخلوها من السحب، موضحا أن ضوء القمر هذا العام قد يحجب وهج بعض الشهب الضعيفة وأفضل مشاهدة تكون من مكان مظلم تماما بعيدا عن إضاءة المدينة من بعد منتصف الليل وحتى بزوغ الفجر.

وقال إنه بدءا من يوم 24 وحتى 30 أبريل سيترائى القمر مع الكواكب الأربعة الزهرة والمشترى والمريخ وزحل فى مشهد رائع فجرا حيث يقترن القمر مع كوكب زحل (يتجاوران فى السماء) يوم فى 25 أبريل ثم يقترن القمر مع كوكب المريخ فى 26 أبريل، ثم يقترن القمر مع كوكبى الزهرة والمشترى معا فى 27 أبريل، كما أن الزهرة والمشترى سيقترنان فى 30 أبريل.

وأضاف أن هذه الاقترانات تحدث فجرا قبل شروق الشمس بساعتين تقريبا إلى أن تختفى الظاهرة فى زخم الشفق الصباحى من جراء شروق الشمس.

و أكد أن كوكب عطارد سيبلغ أقصى استطالة له من الشمس يوم 29 أبريل بنحو 20.6 درجة، وهو يترائى فى السماء الغربية مساء بعد غروب الشمس مباشرة وهو أفضل وقت لمشاهدة وتصوير كوكب عطارد حتى غروبه فى الثامنة مساء تقريبا.

وأوضح أنه يوم 30 أبريل سيحدث كسوف جزئى للشمس ولكنه غير مرئى فى مصر أو المنطقة العربية حيث يكون مرئيا فقط فى جنوب شرق المحيط الهادئ وجنوب أمريكا الجنوبية، وتكون أفضل رؤية له فى الأرجنتين.

ولفت إلى أنه فى نفس اليوم 30 أبريل سيظهر القمر الجديد (محاق شوال) فى السماء، حيث يشرق القمر مع الشمس ويغرب معها فى ذلك اليوم حيث يكون وجه القمر المضيئ ناحية الشمس ووجه المظلم ناحية الأرض لذلك لن يكون القمر مرئيا فى السماء طوال الليل.