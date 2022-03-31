جوجل تستخدم الذكاء الاصطناعى لتعزيز البحث حول الأزمات الشخصية

جدة - نرمين السيد - ووفقا لموقع "ذا فيرج" التقنى فإن جوجل تعتقد إن توجيه المزيد من عمليات البحث للمساعدة والدعم فى الأزمات الشخصية، حيث يلجأ الكثير من الناس إلى مصدر دعم غير شخصى ومنها جوجل.

وبشكل يومى، تتم عمليات بحث عن مواضيع مثل الانتحار والاعتداء الجنسى والعنف المنزلى، لكن جوجل تريد أن تفعل المزيد لتوجيه الناس إلى المعلومات التى يحتاجون إليها، وتقول إن تقنيات الذكاء الاصطناعى الجديدة التى تحلل تعقيدات لغة البرمجة بشكل أفضل تساعد فى هذا الصدد.

على وجه التحديد، تعمل جوجل على دمج أحدث نموذج للتعلم الآلى (MUM)، فى محرك البحث الخاص بها "لاكتشاف نطاق أوسع من عمليات البحث فى الأزمات الشخصية بشكل أكثر دقة".

من جانبها، قالت آن ميريت، مديرة منتج جوجل للصحة وجودة المعلومات، إن نموذج (MUM) من اكتشاف استعلامات البحث المتعلقة بالمواقف الشخصية الصعبة التى لم تتمكن أدوات البحث السابقة من اكتشافها.