رؤية مصر 2030.. انطلاق أول مركز إقليمى لأصحاب الأفكار الابتكارية

جدة - نرمين السيد - أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، اليوم، بالتعاون مع جامعة السويس عن إطلاق أعمال أول مركز إقليمى لرواد الأعمال وأصحاب الأفكار الابتكارية، لتحقيق رؤية مصر 2030.





المركز يعد منصة متكاملة تعمل على دعم المبتكرين ورواد الأعمال، وتوفير كافة الأدوات التى تمكنهم من تطوير وتبادل الأفكار مع خبراء الصناعة والمستثمرين، ويعد نقطة ارتكاز أساسية لكل من أبناء محافظة السويس ومدن القناة وسيناء والبحر الأحمر. يتضمن المركز الجديد الذى يتسع لأكثر من 100 شخص قاعات اجتماعات مجهزة بأحدث تقنيات الأجهزة السمعية والبصرية وقاعة لتنفيذ برامج التدريب والندوات، بالإضافة إلى معمل وورشة نماذج أولية تضم أحدث الأدوات والمعدات المعملية مثل طابعات ثلاثية الأبعاد وأدوات إلكترونية وماكينة قطع ليزر، أدوات تجميع وتفكيك ميكانيكية وكهربية وأدوات ومختبرات كيميائية.

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