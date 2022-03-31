زينة رمضان.. طريقة سهلة وغير مكلفة لاستقبال الشهر الكريم (صور) 

جدة - نرمين السيد - ساعات قليلة تفصلنا عن استقبال شهر رمضان المبارك، ومع تزايد أسعار زينة وفوانيس رمضان فى المحلات والمولات الكبيرة، تلجأ بعض الأسر إلى الاستعانة بطرق بسيطة من أجل إسعاد أولادها واستقبال الشهر الفضيل بأجواء مبهجة.





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