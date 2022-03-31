تويت ديك.. هل يصبح خدمة مدفوعة قريبا؟

جدة - نرمين السيد - وأوضح الموقع أن الباحثة الأمنية جان وونج اكتشفت صفحة تحت الإنشاء تتضمن الاشتراك فى التطبيق، على الرغم من أن الصفحة لا تنص صراحةً على أنه سيتعين عليك الدفع لتويتر للوصول إلى TweetDeck.
وتقدم تويتر Twitter بالفعل خدمة اشتراك مدفوعة تحاول بيعها لمستخدميه المتميزين.
هذه ليست المرة الأولى التى نسمع فيها اقتراحًا بأن تويتر يتطلع إلى تحقيق الدخل من تويت ديك TweetDeck.
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