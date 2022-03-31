أطفال روسيا يصنعون فانوس رمضان (صور) 

جدة - نرمين السيد - وصرح شريف جاد رئيس الجمعية، أن الورشة الفنية هى باكورة نشاط الجمعية للتحضير لشهر رمضان الكريم، لافتا إلى أن اختيار فانوس رمضان تحديدا لكونه يعد موروثا شعبيا وأحد أشهر رموز الشهر الكريم، التى تدخل البهجة والسرور على الجميع وخاصة الاطفال.

وأضاف "جاد" أن لقاء الاطفال المصريين والروس معا، يعكس أهمية التواصل الانسانى ودمج الثقافات، ووجه "جاد" الشكر لأهالى الأطفال المشاركين فى الاحتفال.

وعلى هامش الورشة تم عرض فيلم تسجيلى باللغتين العربية والروسية عن بداية ظهور فانوس رمضان وصناعته ومراحل تطوره.