«يونس يوميا فى رمضان» يتصدر تريند تويتر

جدة - نرمين السيد - وقال يونس عبر حسابه بموقع "تويتر": "يونس _يوميا_فى_رمضان الترند الأول فى مصر على تويتر حالا، استنوا عمارة الحاج رمضان يوميا الساعه 6 إلا تلت مساءً فى رمضان على الراديو 9090".

ويواصل الإعلامى أحمد يونس، للعام السابع على التوالى برنامج "عمارة الحاج رمضان"، عبر الراديو 9090، خلال شهر رمضان.

وفى كل حلقة يلتقى يونس، ضيوفا من المشاهير والمصريين البسطاء وبائعى السلع الرمضانية، وداخل الشقة يجد المواقف الإيجابية من الأسرة الموجودة، كما يستعرض طرق ربة المنزل فى عمل الإفطار الرمضانى لأسرتها.

يأتى برنامج "عمارة الحاج رمضان"، فى إطار الخريطة البرامجية للراديو 9090 خلال شهر رمضان المبارك.