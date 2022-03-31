تسريبات تكشف سعى إنستجرام لإضافة 5 ميزات فريدة

جدة - نرمين السيد - يواصل موقع "إنستجرام" إضافة ميزات جديدة إلى تطبيقه، فى محاولات متكررة، لتزويد المستخدمين بمزيد من الخيارات وإبقائهم على اتصال بالمنصة العالمية الأولى لتبادل الفيديوهات والصور.





ويبدو أن عملاق وسائل التواصل الاجتماعى يخطط حاليا، كما يقول موقع إنديا توداى، لإضافة بعض الميزات الأخرى، حيث اكتشف المدون البارز والخبير التقنى، أليساندرو بالوزى، ما يصل إلى خمس ميزات جديدة يعمل عليها "إنستجرام" حاليًا.

ويشير المصدر المذكور إلى أن الشركة المملوكة لشركة "ميتا" تخطط لإضافة علامة تبويب حصرية إلى "إنستجرام"، مما سيسمح لمنشئى المحتوى بإضافة بعض المحتوى الحصرى لمشتركيهم.

بعبارات أبسط، إذا كنت من محبى أى منشئ محتوى، فأنت تدفع له وستتمكن من الوصول إلى بعض المحتوى الحصرى الخاص به، والذى لن يكون مرئيًا للمستخدمين العاديين.

ويُقال أيضًا، إن "إنستجرام" يعمل على ردود الصور، حيث تظهر بعض التسريبات التى نشرها "بالوزى"، أن المستخدمين سيكونون قادرين على الرد على القصص بالصور، وهو شيء لا يمكن فعله الآن، حيث، يتيح "إنستجرام" حاليًا، إرسال الصور من نوع "GIF" أو الرسائل أو الرموز التعبيرية فقط، عند الرد على قصة.

وبالمثل، هناك احتمالية أن يضيف "إنستجرام" أيضًا ميزة تسمى الملاحظات الصوتية، تفيد التسريبات بأن المستخدمين سيرون رمز "ملاحظة صوتية" فى شريط الكتابة أثناء عرض القصص.

وستكون هذه ميزة رائعة حيث سيتمكن الأشخاص من الرد على القصص باستخدام أصواتهم، بدلاً من كتابة رسالة، ويعد إرسال رسالة صوتية دائمًا خيارًا أفضل لأولئك الذين لا يحبون كتابة رسائل طويلة.

وقال الخبير التقنى إن "إنستجرام" يعمل أيضًا على إتاحة السماح للمستخدم بمشاركة المنشورات باستخدام رمز الاستجابة السريعة "Qr code"، مشيرًا إلى أن تفاصيل كيفية عمل ذلك غير معروفة الآن.

وأخيرًا، يعمل "إنستجرام" على ردود الفعل المختفية، و هذا يعنى فى الأساس أن المستخدمين سيتمكنون من إرسال ردود أفعالهم على القصص فى الدردشات مع "وضع فانيش" الذى يتيح للمستخدمين حذف الرسائل بمجرد إغلاق نافذة المحادثة، لذلك، فبمجرد أن يرى المستلم رد فعلك على قصته، فإنها ستختفى.

فى حالة عدم علمك، يقدم "إنستجرام" بالفعل وضع Vanish هذا فى الدردشات، والذى يمكن تنشيطه ببساطة عن طريق التمرير لأعلى الشاشة.

من المهم ملاحظة أن جميع الميزات المذكورة أعلاه قيد التطوير حاليًا، اعتبارًا من الآن، لا يوجد تأكيد لأى منها سيتم طرحه بالفعل فى الإصدار الثابت من التطبيق، كما أن هناك احتمالية أن يختار "إنستجرام" تخطى بعضها أو طرح جميع الميزات الخمس.