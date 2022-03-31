Moment تطرح حوامل مغناطيسية جديدة لهواتف iPhone

جدة - نرمين السيد - حوامل Moment كما أصدرت الشركة حامل جديد يتيح للمستهلك وضع الهاتف فى أى مكان. بالإضافة إلى هذه المنتجات الجديدة، قامت Moment بتحديث حوامل Wall Mount و Car Vent Mount بوضع رؤوس كروية محسنة قابلة للتعديل.

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