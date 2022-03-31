مخاطر عديدة للسوشيال ميديا على المراهقين

جدة - نرمين السيد - أضرار السوشيال ميديا على المراهقين

أولًا: تؤثر السوشيال ميديا على القيم الأخلاقية للمراهقين، الذين يتعلمون السلوكيات وتتشكل أفكارهم ومعتقداتهم فى هذه المرحلة العمرية الخطرة.

ثانيًا: تتسبب وسائل التواصل فى مخاطر نفسية للمراهقين، حيث أن السوشيال ميديا عالم افتراضى لذلك يحاول كل شخص الظهور بصورة جيدة للآخرين، وربما يدفعه ذلك إلى الظهور بشكل مغاير لما هو عليه فى الطبيعة، وذلك ينتج عنه فقدان الثقة لدى المراهقين، والكذب أحيانًا لتحسين صورتهم، التى قد تكون مزيفة.

ثالثًا: يتعرض المراهقين فى هذه المرحلة العمرية الحساسة، للخداع، فمن السهل أن يتم خداعهم من قبل بعد الأشخاص عن طريق أسماء وحسابات وصور مزيفة، وغشهم وإلحاق الضرر بهم.

رابعًا: قد يتعرض المراهقين لمحتوى غير ملائم عبر شبكات التواصل الاجتماعى، فيمكن أن يكون محتوى عنيف أو مشاهد لتعاطى المخدرات او استخدام الأسلحة بطرق غير قانونية، مما يؤثر على أفكار المراهقين وسلوكهم.