بايدن يتلقى جرعته الرابعة من لقاح كورونا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وكان الرئيس البالغ 79 عاما تلقى الجرعة الأولى من لقاح "فايزر" فى ديسمبر 2020 والثانية فى يناير 2021 ثم أول جرعة معززة فى نهاية سبتمبر.
ويطبق بذلك فورا قرار إدارة الغذاء والدواء على إعطاء جرعة رابعة من لقاح "فايزر- بايونتيك" أو "مودرنا" المضادين لكوفيد-19 للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما، وذلك بعد أربعة أشهر من تلقيهم الجرعة الثالثة من اللقاح.
تأتى هذه الخطوة فى الوقت الذى استقر فيه عدد الإصابات الجديدة فى الولايات المتحدة بعد انخفاضها لأسابيع، وفيما حذرت السلطات من بوادر موجة جديدة تتعلق بالطفرة الثانية من المتحورة "أوميكرون" (BA.2)، وهى معدية أكثر بنسبة 30 بالمئة ولكنها ليست أكثر خطورة.
ووفقا لبيانات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد تلقى 45٪ فقط من الأمريكيين جرعة معززة.
وحسب جامعة "جونز هوبكنز"، فإن إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا فى البلاد منذ بداية الوباء يبلغ 80 مليون إصابة، فيما توفى أكثر من 978000 أمريكى نتيجة مضاعفات الفيروس.
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