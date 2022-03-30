واتساب تطرح مزايا جديدة للرسائل الصوتية

جدة - نرمين السيد - الدردشة أصبحت أفضل

وقالت المنصة - فى بيان اليوم الأربعاء - "طريقتك المفضلة للدردشة أصبحت أفضل، باستخدام الرسائل الصوتية"، موضحة أنه يمكن حاليًا التوقف مؤقتًا أثناء التسجيل.

أما الميزة الثانية التى أعلنت عنها واتساب، تتمثل فى الاستماع إلى الرسائل المستقبلة وذلك أثناء الرد على الدردشات الأخرى.

وتتمثل الميزة الثالثة فى الاستماع إلى رسالة صوتية خارج الدردشة حتى يتمكن المستخدم من القيام بمهام متعددة أو قراءة الرسائل الأخرى والرد عليها.