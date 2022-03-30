واتساب: 7 مليارات رسالة صوتية يرسلها مستخدمونا يوميا

جدة - نرمين السيد - وقالت منصة واتساب - فى منشور عبر المدونة الخاصة بها اليوم الأربعاء: "عندما أطلقنا الرسائل الصوتية لأول مرة فى عام 2013، كنا نعلم أنها يمكن أن تغير طريقة تواصل الناس".
وتابعت: "من خلال الحفاظ على التصميم بسيطًا، جعلنا تسجيل الرسائل الصوتية وإرسالها أمرًا سهلاً وسريعًا مثل كتابة نص".
ووفقًا للمنصة فإن الرسائل الصوتية محمية بالتشفير من طرف إلى طرف للحفاظ على خصوصية المستخدم وأمانه فى جميع الأوقات.
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