اكتشاف مذهل.. ناسا ترصد براكين جليدية على سطح الكوكب القزم



جدة - نرمين السيد - وأكدت وكالة الفضاء الأمريكية أن هذا الأمر يدل على وجود براكين جليدية على كوكب بلوتو منذ فترة قريبة. وأوضح تحليل نفذته ناسا على الصور التم تم التقاطها لبلوتو الذى يعرف بالكوكب القزم، أن درجة حرارة الكوكب ظلت أكثر ارتفاعًا لمدة طويلة لتتمكن من تكوين تلك البراكين.

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