عاجل.. انفصال أحمد حسن وزينب بعد 4 سنوات زواج

جدة - نرمين السيد - وعلق أحمد حسن على الصورة قائلًا:"قدر الله وماشاء فعل بعد 4 سنين زواج كانوا اسعد 4 سنين فى حياتى وربنا رزقنا بطفلين زى القمر قررنا الانفصال بشكل رسمى".



وأضاف حسن: "قررنا بهدوء وبدون أى خلافات وسنبقى أصدقاء دائما وابدا وستظل زينب أم أولادى وصديقتى التى أكن إليها كل الاحترام وأدعوا الله أن يوفقها فيما هو قادم فى حياتها".

كما ظهرا فى فيديو عبر صفحتهما أعلنا من خلاله عن انفصالهما.



وغلب على تعليقات المتابعين، على المنشور التعجب الشديد والصدمة من الخبر، كما شكك عدد كبير منهم فى الخبر مرجحين أنه غير صحيح.

يذكر إنه تم القبض على اليوتيوبر أحمد حسن خلال الفترة الماضية للتحقيق معه تهمة التحرش الجنس الإلكترونى بإحدى الفتيات، وقامت جهات التحقيق المختصة بإحالته للمحكمة الاقتصادية.



وقضت المحكمة الاقتصادية بتغريم أحمد حسن مبلغ 20 ألف جنيه بعد اتهامه فى واقعة التحرش بالفتاة عبر وسائل التواصل الاجتماعى.

كما أن هذه الواقعة لم تكن الأولى، فقد تم اتهامه قبل ذلك هو وزوجته زينب بممارسة العنف ضد طفلتهم، بعد نشر فيديو لها وهم يجبروها على البكاء تم الإفراج عنهم، بضمان مالى قدره 40 ألف جنيه كغرامة لما بدر منهما.