البروفة الأخيرة تؤجل إطلاق أول رحلة خاصة للفضاء

جدة - نرمين السيد - وكان من المقرر إطلاق مهمة "إيه أكس – 1" فى 6 أبريل من ميناء الفضاء العالمى فى كيب كانافيرال بولاية فلوريدا الأمريكية.

وسينقل الطاقم الخاص بشركة "Axiom Space" مركبة فضائية من "SpaceX" إلى محطة الفضاء الدولية فى أبريل 2022، وفقا لموقع "space".

وأشارت الشركة إلى أنه كان موعد الإقلاع هو الأحد، 3 أبريل، من مركز كينيدى للفضاء التابع لناسا "KSC" فى فلوريدا، لكن فى يوم الاثنين، 28 مارس، وافقت وكالة ناسا على البروفة الأخيرة الحاسمة لمهمة Artemis 1 للقمر رسمياً من الجمعة 1 أبريل حتى الأحد 3 أبريل.

وكتب مسؤولو ناسا فى تحديث: "ناسا وأكسيوم وسبيس إكس تبحث الآن في موعد أقصاه 6 أبريل لإطلاق مهمة أكسيوم 1 (أكس -1)، وهى أول مهمة رائد فضاء خاصة إلى محطة الفضاء الدولية، وفي انتظار الموافقة على الموعد بعد ظهر يوم الاثنين".