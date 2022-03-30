لإسعاد ابنه.. أب يحول سيارة قديمة لدبابة خشبية

جدة - نرمين السيد - وتمكن أب فيتنامى يدعى فان داو، فى تحويل شاحنة قديمة إلى دبابة خشبية لابنه، لإسعاده وتنفيذ حلمه.

وتمكن فاو من تركيب الهيكل الذى كان يوما سيارة صغيرة تتسع لـ16 مقعدًا، وتحويله إلى دبابة خشبية لأجل طفله البالغ من العمر 3 سنوات، وفقا لما جاء فى موقع "فرانس 24".

وبلغت تكلفة السيارة الخشبية القائمة على طراز" EBR105 "الفرنسى ومكتملة بـ "مدفع" طوله 2.8 متر، حوالى 11 ألف دولار لتحويلها.

ولجأ فان إلى ذلك بسبب متعة طفله فى ركوب الدبابة وخصوصا التى ليس لها علاقة بالحرب أو الأسلحة.

وأضاف النجار البالغ من العمر 31 عامًا: "لقد اعتبرتها مجرد سيارة عادية، وقمت بتجديدها وتحويلها إلى دبابة لجعلها أكثر إثارة للاهتمام".

استغرق الأمر من داو واثنين من زملائه 3 أشهر لتحويل الشاحنة غير المستخدمة إلى دبابة، فيما احتفظ بالمحرك الرئيسى وأرضية الحافلة الصغيرة، لكنه أعاد ترتيبها بالداخل لتوفير مساحة للتروس.

ولكن واجه الأب صعوبة فى كيفية تشغيل العجلات الأربع التابعة، لذا لن يحطم داو وابنه أى أرقام قياسية فى السرعة، لأن السرعة القصوى هى 25 كيلومترًا فى الساعة.