جوجل تقدم النسخة 100 من «كروم»

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "ذا فيرج" التقنى أنه تم تحديث متصفح جوجل كروم Google Chrome إلى الإصدار 100، بعد 14 عاما تقريبا من تقديمه للعالم لأول مرة فى عام 2008.
وكانت جوجل فى معظم تاريخها تطلق إصدارا جديدا من كروم كل 6 أسابيع تقريبا، ولكن فى العام الماضى، تحولت الشركة إلى دورة مدتها أربعة أسابيع لتقديم ميزات جديدة بسرعة أكبر.
وقالت جوجل إن تحديث الإصدار 100 يتم طرحه على قنوات مستقرة الآن عبر أنظمة التشغيل ويندوز Windows وماك Mac ولينوكس Linux وأندرويد Android وآى أو إس iOS.
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