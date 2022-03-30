الفضاء يستقبل 3 أقمار صناعية صينية

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة شينجوا الصينية للأنباء، أنه تم إطلاق الأقمار الصناعية الثلاثة بواسطة صاروخ حامل من طراز لونج مارش-11 ودخلت الأقمار مدارها المخطط له. وستوفر الأقمار الصناعية الثلاثة تيانبينج-2 إيه، تيانبينج-2 بى، وتيانبينج-2 سى، خدمات مثل مسح بيئة الفضاء الجوى وتصحيح نموذج التنبؤ المدارى، وتعد هذه هى المهمة رقم 413 لسلسلة صواريخ لونج مارش.

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