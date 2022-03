لمستخدمى آيفون.. تطبيق هيرجعلك تلفونك المسروق

جدة - نرمين السيد - هواتف آيفون المسروقة

ولكن هناك تطبيق يساعد مستخدمة هواتف "آيفون" فى العثور على هاتفهم الضائع أو المسروق، ولا يقتصر على ذلك فقط بسبب دوره فى مساعدة الأصدقاء فى العثور على هواتفهم.

ويحمل ذلك التطبيق اسم "Find My"، والذى يتمكن من الجمع بين ميزتى Find My iPhone و Find My Friends التى أصدرتها شركة آبل مؤخرًا.

ولكن يحتاج الأمر إلى اتباع عدد من الخطوات، لأجل العثور على هاتف الأيفون المسروق أو المفقود، ولا ينتهى الأمر عند ذلك بل يسمح بالعثور على هاتف أيفون لشخص آخر.

خطوات مهمة للعثور على هاتفك الآيفون

وللعثور على هاتفك الأيفون المفقود يجب تمكين "Find My Network"، حيث يمكنك تحديد موقع جهازك في غير مكانه لمدة تصل إلى 24 ساعة حتى إذا تم إيقاف تشغيله.

إذا كنت قمت بالفعل بتمكين تطبيق Find My على جهاز هاتف آيفون الخاص بك، حيث من الممكن أن يتم تمكين "العثور على شبكتى" افتراضيًا بعد الترقية إلى iOS 15.

وعند الرغبة فى التأكد من تمكين Find My Network ، يجب عليك فتح الإعدادات على هاتف أيفون، ثم اضغط على معرف Apple الخاص بك فى الجزء العلوى، وبعدها حدد "Find My" ثم انقر على "Find My iPhone"، وفى النهاية سترى بعد ذلك خيار تمكين "العثور على شبكتى".

وستلاحظ أيضًا تبديل إرسال آخر موقع وهى ميزة أخرى مفيدة لتمكينها، وسيؤدى هذا إلى إرسال آخر موقع معروف لجهازك إلى أبل إذا كانت البطارية منخفضة، وبمجرد تمكين خيار "العثور على شبكتى"، سترى رسالة فى المرة التالية التى تقوم فيها بإيقاف تشغيل جهازك، ويذكرك هذا ببساطة أنه لا يزال من الممكن تحديد موقع جهازك حتى إذا تم إيقاف تشغيله.

البحث عن هاتف أيفون مفقود غير هاتفك

للعثور على هاتف أيفون آخر مفقود، يجب اتباع عدد من الخطوات وهى:

- فتح تطبيق Find My على هاتف آيفون.

- تحديد أنا من الخيارات الموجودة أسفل الشاشة.

- الضغط على مساعدة صديق فى الأسفل، وسيؤدى هذا إلى فتح iCloud.com.

- أطلب من صديقك تسجيل الدخول إلى iCloud باستخدام معرف Apple الخاص به لرؤية أجهزته.

- تحديد الجهاز الذي تبحث عنه، وإذا كان الجهاز المفقود قريب يسمح لك بالنقر فوق تشغيل الصوت لمساعدتك في تحديد موقعه، ولكن إذا كان بعيد يمكنك النقر فوق Lost Mode للمساعدة فى حماية البيانات الموجودة على الهاتف وتشغيل وضع الطاقة المنخفضة تلقائيًا لمنحك مزيدًا من الوقت للبحث.